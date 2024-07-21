Не дійшов 700 метрів: біля кордону з Румунією знайшли чоловіка (фото)

Через дощ, який не припинявся усю ніч, мандрівник був геть мокрий та виснажений.

Вранці в неділю, 21 липня, прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС вирушили на пошуки чоловіка, який заблукав у горах в Рахівському районі Закарпаття та потребував медичної допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

25-річного львів’янина знайшли у високогір’ї Карпат за 700 метрів від кордону з Румунією. Через дощ, який не припинявся усю ніч, мандрівник був геть мокрий та виснажений.

Знайденого чоловіка доставили до Рахівської центральної районної лікарні, де у нього діагностували загальне переохолодження організму.

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Як повідомили прикордонники, минулої доби прикордонники відділу "Ділове", до якого входить і відділення "Богдан", затримали в горах майже два десятки чоловіків призовного віку, які намагалися у незаконний спосіб дістатися Румунії.

Крім згаданого львів’янина серед порушників було п’ятеро жителів Київщини, троє – Дніпропетровщини, по двоє закарпатців, чернігівців, херсонців, по одному жителю Сумщини, Тернопільщини, Львівщини, Кіровоградщини та Донеччини.

Стосовно правопорушників склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Вже невдовзі оцінку їх діям надаватиме суд.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники Мукачівського загону затримали групу порушників кордону разом з провідником.

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