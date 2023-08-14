Не дійшов до кордону Румунії 15 км: у лісі відшукали ухилянта, який заблукав – фото

Поблизу кордону з Румунією відшукали ухилянта.
На українсько-румунському кордоні відшукали ухилянта, який заблукав у лісі та потребував медичної допомоги.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Так, до прикордонників Чернівецького загону звернулися представники ДСНС. Надзвичайникам надійшов дзвінок від чоловіка, який заблукав у прикордонні та потребував медичної допомоги.
"Після півторагодинних пошуків спільна пошукова група у складі прикордонників, представників ДСНС та поліцейських виявила 32-річного мешканця Запорізької області. Як з’ясувалося, він намагався незаконно потрапити до Румунії та не розрахував свої сили і заблукав. Майже добу чоловік намагався знайти дорогу, потім у нього підвищився тиск і він зателефонував рятувальникам", - йдеться у повідомленні.
Правопорушника знайшли за 15 кілометрах від кордону Румунії.
Лікарі ДСНС надали чоловіку медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. А прикордонники склали на чоловіка адмінпротокол за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204 КУпАП).
У ДПСУ також зазначили, що лише протягом минулих вихідних прикордонники затримали 41 чоловіка призовного віку за спробу незаконно перетнути кордон.
Нагадаємо, на Тернопільщині ухилянт відмовився воювати і заявив, що краще перейде на бік РФ.
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