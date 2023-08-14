Не дійшов до кордону Румунії 15 км: у лісі відшукали ухилянта, який заблукав – фото

На українсько-румунському кордоні відшукали ухилянта, який заблукав у лісі та потребував медичної допомоги.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, до прикордонників Чернівецького загону звернулися представники ДСНС. Надзвичайникам надійшов дзвінок від чоловіка, який заблукав у прикордонні та потребував медичної допомоги.

"Після півторагодинних пошуків спільна пошукова група у складі прикордонників, представників ДСНС та поліцейських виявила 32-річного мешканця Запорізької області. Як з’ясувалося, він намагався незаконно потрапити до Румунії та не розрахував свої сили і заблукав. Майже добу чоловік намагався знайти дорогу, потім у нього підвищився тиск і він зателефонував рятувальникам", - йдеться у повідомленні.

Затриманий ухилянт, який заблукав біля кордону Румунії.

Затриманий ухилянт, який заблукав біля кордону Румунії.

Правопорушника знайшли за 15 кілометрах від кордону Румунії.

Лікарі ДСНС надали чоловіку медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. А прикордонники склали на чоловіка адмінпротокол за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204 КУпАП).

У ДПСУ також зазначили, що лише протягом минулих вихідних прикордонники затримали 41 чоловіка призовного віку за спробу незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо, на Тернопільщині ухилянт відмовився воювати і заявив, що краще перейде на бік РФ.

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