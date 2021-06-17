Не дочекався гідрокостюма: Аксьонов прокоментував дивний заплив кролем у затопленій Керчі

За його словами, рятувальники в гідрокостюмах таким чином супроводжують всі човни на затоплених після зливи вулицях.

Так званий “глава” окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов подякував рятувальникам, які пливли за його човном у затопленій після розгулу стихії Керчі. У коментарі “Кримінформу” він зауважив, що не дочекався гідрокостюма і тому скористався човном для оглядин постраждалих від стихії вулиць.

"Співробітники МНС супроводжують всі човни, спеціально знаходяться в гідрокостюмах... Це робиться для всіх без винятку, і я, відповідно, цим винятком не був”, - заявив Аксьонов, запропонувавши висловити подяку рятувальникам.

“Вони кажуть, що плавають так сьогодні цілий ранок. Всі мужньо виконують свої завдання”, - додав він.

При цьому Аксьонов зазначив, що скористався човном, бо не мав часу чекати на гідрокостюм, який би підійшов йому за розміром. “Якщо хтось хотів, щоб я годину-півтори чекав гідрокостюма мого розміру, то добре, наступного разу буду возити з собою”, - сказав очільник окупаційної влади Криму.

Нагадаємо, що вранці 17 червня було опубліковано відео, на якому видно, що за човном, в якому перебуває Сергій Аксьонов, кролем пливуть троє чоловіків у гідрокостюмах.



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