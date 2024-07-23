Не дочекався прильоту: солдат армії РФ застрелився на очах в оператора українського дрона (відео)

Російські окупанти продовжують яскраво самоліквідовуватися.
Так, солдат армії РФ застрелився з автомата посеред поля. Напевно, він дуже не хотів стати здобиччю дрона ЗСУ, який і зафільмував самогубство.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Вбити ворога – це ремесло, а ось змусити його застрелитися – це мистецтво", – наголосив журналіст.
Нагадаємо, станом на ранок 23 липня 2024 року ЗСУ знищили 568 980 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових.
Читайте також: