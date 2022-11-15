Не дочекаються додому батьки синів: на Рівненщині попрощалися із чотирма загиблими воїнами

Бійці загинули під час захисту України на Донбасі та на Миколаївщині.

На Рівненщині віддали шану та провели в останню путь чотирьох військових. 34-річний Олександр Дещинський, 32-річний Микола Бондарчук, 34-річний Олег Миколайчук та Артур Молчанович поклали життя за Україну.

Про це повідомили у Рівненській обласній військові адміністрації і розповіли історії загиблих воїнів.

"34-річний Олександр Дещинський зі Здолбунова 6 березня поповнив лави ЗСУ. Спочатку полігон, далі - передова. Де служив Олександр, рідні не знали, завжди казав - він в тилу. Так говорив, аби батьки не хвилювалися. З дитинства Олександр чув від батька історію, що його дідусь, Тихон Дещинський, у далекому 1941-му пішов на фронт, пройшов усю війну, був неодноразово пораненим. Перемогу зустрічав у госпіталі. Дідусь прожив 92 роки і все життя носив у собі осколки фашистських снарядів. Олександрові теж на долю випало стати на захист Батьківщини, тільки вже від рашистів", - розповідають в ОВА.

Солдат загинув внаслідок артилерійського обстрілу 1 листопада поблизу населеного пункту Шевченко Донецької області. В грудні йому мало б виповнитися 35 років.

"Не встиг одружитись, хоча зустрів своє кохання. Його назавжди запам’ятають усміхненим, веселим. Сашка, який завжди жартував і ніколи не падав духом", - йдеться в повідомленні.

11 листопада загинув під час виконання бойового завдання на Миколаївщині 32-річний Микола Бондарчук з Крилова Корецької. У цивільному житті Микола був зубним техніком. "Навіть не встиг створити сім’ю, але після повномасштабного вторгнення одразу став на захист України, рідного дому та своїх близьких", - кажуть в ОВА.

7 листопада під час виконання бойового завдання внаслідок мінно-вибухової травми поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області загинув солдат-розвідник Олег Миколайчук із Оржева Клеванської громади.

"У мирному житті працював за кордоном. Коли прийшла на українську землю московська орда – став на захист Вітчизни. Не дочекаються додому батьки сина, не зустріне кохана дівчина свого обранця", - кажуть в ОВА.

На Рівненщині попрощалися ще з одним бійцем Артуром Молчанович, уродженцем села Будимля Миляцької громади, який проживав на Сумщині. Чоловіка призвали під час мобілізації до лав Збройних Сил України.

"Мужньо протистояв російському агресору та захищав Батьківщину. На жаль, Артур загинув 29 жовтня на Луганському напрямку під час артобстрілу. Вчора жителі Миляцької громади провели в останню дорогу Воїна", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

Російські загарбники впродовж доби намагаються проводити десятки штурмових дій на Донеччині, але зазнають величезних втрат, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Станом на 15 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 82 080 осіб. За добу ЗСУ ліквідували понад 700 російських військових.

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