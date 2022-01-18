Не лікувала і нормально не годувала: у Черкаській області через смерть 4-місячної дитини судитимуть горе-матір

Не лікувала і нормально не годувала: у Черкаській області через смерть 4-місячної дитини судитимуть горе-матір

Горе-матір засуджено до 2 років 6 місяців обмеження волі.

У Черкаській області жінку звинуватили у тому, що через її дії померла її 4-місячна дитина. Горе-матір засуджено до 2 років 6 місяців обмеження волі.

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Вироком Лисянського районного суду Черкаської області визнано винною 20-річну жительку Лисянського району за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Слідством встановлено, що жінка неналежно доглядала за своєю чотирьохмісячною дитиною, не систематично годувала її, не зверталася до медичного закладу для відповідного обстеження дитини, що призвело до тяжкого захворювання та стало причиною смерті маляти.

"За результатами вивчення рішення суду та займаючи принципову позицію, прокурорами вирок суду буде оскаржено до суду апеляційної інстанції через невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої", - заявили у прокуратурі.

Нагадаємо, що до Київського міського центру перинатальної та репродуктивної медицини у "вікно життя" поклали немовля у брудних пелюшках. Попередньо, дитина здорова.

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