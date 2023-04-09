Не долетіла до Вашингтона: у Криму російська ракета "Сармат" "влучила" в автобус

На надувній ракеті "Сармат" був надпис "На Вашингтон, США - ворог".

В тимчасово окупованому Севастополі надувна ракета "Сармат", яка була призначена для удару по Вашингтону, "влучила" в автобус.

Смішне фото публікують у Мережі.

На кадрах видно, як громадянин Росії з невідомих причин перевозив на даху свого автомобіля надувну міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат" із надписом "На Вашингтон, США - ворог". В якийсь момент відбулося зіткнення двох транспортних засобів - ракета "влучила" в автобус.

Коли зроблено фото - невідомо. Однак користувачі соцмережі припускають, що це свіжа світлина.

Зауважимо, російський диктатор неодноразово погрожує ядерною зброєю, зокрема ракетою "Сармат". Так, під час візиту американського президента Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія нібито провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Втім, у США спростували цю інформацію.

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