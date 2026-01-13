Не долетіли до Африки: маленькі птахи з чорною грудкою масово зимують в Україні

Побережник чорногрудий / Фото: Mykola Swarnyk/CC BY-SA 3.0

Реклама

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» нині зимують кілька сотень побережників чорногрудих — невеликих прибережних птахів родини баранцевих. Птахи залишаються на лиманах, шукаючи вільні від льоду ділянки водойм, де можна знайти корм.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

Щоосені через територію нацпарку пролітають тисячі побережників цього виду, прямуючи до Африки. Більшість із них зимує саме на теплому континенті, водночас частина затримується на півдні Одещини.

Реклама

Побережники чорногруді на Одещині / © Facebook/Іван Русєв

Побережник чорногрудий (Calidris alpina) — птах масою від 40 до 80 грамів, з довжиною тіла 16–22 см і розмахом крил до 40 см — має характерне забарвлення: у шлюбний період спина бурого відтінку з темними плямами, а груди та передня частина черева — чорні. В позашлюбному оперенні верх тіла набуває сірого кольору. Вид гніздиться по всьому узбережжю Північного Льодовитого океану та здійснює далекі міграції — європейські й азійські популяції відлітають зимувати до Африки та Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильському заповіднику показали, як у зоні відчуження зимують коні Пржевальського.