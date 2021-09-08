Недомашні тварини: у Дніпрі дівчина на орендованій квартирі жила з телятком і поросям (фото)

Недомашні тварини: у Дніпрі дівчина на орендованій квартирі жила з телятком і поросям (фото)

Вигулювала дівчина тварин поряд з проїжджою частиною.

У Дніпрі громадянка іншої держави вигулювала на вулиці телятко і порося, які живуть у неї в квартирі. На місце викликали патрульну поліцію.

Про це пише видання "Інформатор".

Як з'ясувалося, правоохоронців очевидці викликали тому, що теля ледь не потрапило під машину — воно не було прив'язане, а сама дівчина-власник за твариною в цей час не стежила. До того ж теля здалося перехожим виснажене.

Згодом дівчина, яка представилася Алісою, повідомила, що купила тварин, щоб "їх не з'їли".

"Порося з'явилося набагато раніше і багато хто вже міг його бачити. А ось теля з'явилося кілька днів тому. Дівчина купила його в селі Єгорівка через інтернет майданчик. Вона стверджує, що свинка обійшлася в 20 тисяч гривень, а теля — 2 тисячі гривень. Обох тварин вона тримала у себе на орендованій квартирі", — зазначили у виданні.

Копи перевірили квартиру дівчини, щоб з'ясувати, в яких умовах живуть чотириногі. З'ясувалося, що теля і свинка в їжі не обмежені. Згодом іноземка погодилася віддати телятко в притулок, а свинку все ж залишила собі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі невідомі жорстоко вбили собаку місцевого зоозахисника.

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