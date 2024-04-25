Не допливли 100 метрів до Румунії: чим закінчилася нічна “подорож” Тисою для шістьох “мандрівників” із Закарпаття

Порушники обрали нічний час для своєї “пригоди”, сподіваючись уникнути уваги охоронців кордону.

В ніч на 25 квітня прикордонники в Тячівському районі затримали шістьох чоловіків, яких підозрюють у спробі незаконно потрапити до Румунії через річку Тиса.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Шестеро порушників прямували до Тиси, аби через річку потрапити до Румунії. Чоловіки заздалегідь готувалися та “вийшли” на організаторів незаконних переправлень. Ті обіцяли безпечний перетин державної межі за винагороду від €5000 до $10000.

“Плавців” зупинили прикордонники за 100 метрів від кордону. Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення.

Нагадаємо, у Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом.

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