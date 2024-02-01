Не допомагає навіть "швидка": у міськраді Маріуполя розповіли про ситуацію з медициною

Жителі Маріуполя скаржаться на відсутність великої кількості "вузьких" спеціалісті та проблеми з обладнанням у місцевих лікарнях. Ба більше, люди не можуть отримати допомогу навіть від "швидкої".

Про це пише Маріупольська міська рада.

До прикладу, у лікарні інтенсивної терапії в 17-му мікрорайоні росіяни ніби-то частково зробили ремонт. Утім, ворог нічогісінько не може довести до ладу. Так, у медзакладі вже майже два роки не працює ліфт, тож важкохворих пацієнтів доводиться на ношах транспортувати на верхні поверхи будівлі.

"Ще й трупів носять по сходах там, де ходять люди…ремонт ремонтом я все розумію, але одна лікарня на все місто і селища найближчі! Куди дивиться підрядник…за 2 роки вже можна зробити давно!", – обурені люди.

Нагадаємо, окупований Маріуполь перебуває на межі епідемії.

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