До міста росіяни принесли із собою лише біль, смерті й занепад.
Жителі Маріуполя скаржаться на відсутність великої кількості "вузьких" спеціалісті та проблеми з обладнанням у місцевих лікарнях. Ба більше, люди не можуть отримати допомогу навіть від "швидкої".
Про це пише Маріупольська міська рада.
До прикладу, у лікарні інтенсивної терапії в 17-му мікрорайоні росіяни ніби-то частково зробили ремонт. Утім, ворог нічогісінько не може довести до ладу. Так, у медзакладі вже майже два роки не працює ліфт, тож важкохворих пацієнтів доводиться на ношах транспортувати на верхні поверхи будівлі.
"Ще й трупів носять по сходах там, де ходять люди…ремонт ремонтом я все розумію, але одна лікарня на все місто і селища найближчі! Куди дивиться підрядник…за 2 роки вже можна зробити давно!", – обурені люди.
Нагадаємо, окупований Маріуполь перебуває на межі епідемії.
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