Не допоміг ні фальшивий студентський, ні хабар: на Львівщині ухилянтові не вдалося втекти до Польщі

Ухилянти від мобілізації вигадують все нові й нові способи втекти за кордон.

У Львівській області прикордонники затримали 39-річного чоловіка. Він намагався виїхати з України до Польші із підробленим студентським квитком.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

У пункті пропуску "Грушів" чоловік надав прикордонникам документи, які нібито засвідчують його навчання в польському університеті. Прикордонники виявили, що документи підроблені. Втім, чоловік дуже хотів виїхати за межі країни, а тому запропонував прикордонникам хабар.

"Викриття ухилянта не зупинило, він спробував "вирішити питання" підкупом. На пропозицію чималого хабаря в розмірі 1 тис. дол. прикордонний наряд відповів відмовою", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Як повідомлялося, ухилянта затримали прикордонники Могилів-Подільського загону. Прикордонний наряд виявив 36-річного українця під час перевірки потяга. У порожньому товарному вагоні він намагався втекти до Молдови.

Читайте також: