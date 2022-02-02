Не допомогли колезі: у Чернігові через вбивство поліцейського судитимуть двох патрульних

Не допомогли колезі: у Чернігові через вбивство поліцейського судитимуть двох патрульних

Судитимуть також чотирьох підозрюваних у вбивстві поліцейського.

У Чернігові судитимуть двох патрульних, яких звинувачують в тому, що вони не зупинили бійку, під час якої загинув правоохоронець.

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Про це повідомили в прокуратурі Чернігівської області.

Патрульних поліцейських звинувачують в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, патрульних викликали на місце злочину, де відбувалася бійка між чоловіками. Проте вони не припинили правопорушення, покинувши місце злочину. Через це зловмисники до смерті побили одного поліцейського, який був у відпустці. Ще одного копа госпіталізували.

"Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох підлітків та вісімнадцятирічного юнака за фактами вбивства особи та незакінченого замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб, а також відкритого заволодіння чужим майном (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 186 КК України)", - наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо:

У Чернігові вбили правоохоронця та побили його колегу через конфлікт, який стався із шістьма особами в супермаркеті.

Слідчі ДБР повідомили про підозру двом поліцейським патрульної поліції Чернігівської області. Їх звинувачують у тому, що вони залишили у небезпеці поліцейського, якого вбили підлітки.

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