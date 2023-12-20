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Не допоможе: росіяни вигадали молитву для захисту від дронів ЗСУ (фото)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Не допоможе: росіяни вигадали молитву для захисту від дронів ЗСУ (фото)

Російські окупанти

Очевидно, росіяни перебувають в абсолютному відчаї.

ЗСУ постійно завдають ударів дронами-камікадзе по живій силі й техніці ворога. Втім, окупанти вигадали дієвий, як їм здається, спосіб боротьби з ними – молитва.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Молитва росіян від дронів ЗСУ / © Telegram / Бутусов плюс
Молитва росіян від дронів ЗСУ / Фото: Telegram / Бутусов плюс

"Російський РЕБ", – жартує він.

Молитва не врятує

Росіяни підготували спеціальні листівки з молитвою і роздали їх солдатам. У ній бійці армії РФ звертаються до вищих сил із проханням захистити їхні жалюгідні душі від атак "бісівських безпілотників". Щобільше, великомученицю Варвару вони зобразили з дроном-камікадзе в руках.

Цікаво, що люди, які прийшли на чужі землі і вбивають мирних українців, досі переконані, що "борються за правду і свободу". Вони просять "дати їм сил і мужності", а також благають Бога "пощадити їх та позбавити від злого наклепу ворога".

Тим часом українці вірять у ЗСУ і просять їх про одне: не зупинятися і продовжувати нищити ворога FPV-дронами – яскраво, потужно й кількісно.

Нагадаємо, Сили оборони за допомогою дрона уразили російський БТР на Херсонщині.

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Дата публікації
Перегляди
548
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