Не допоможе: росіяни вигадали молитву для захисту від дронів ЗСУ (фото)

Очевидно, росіяни перебувають в абсолютному відчаї.
ЗСУ постійно завдають ударів дронами-камікадзе по живій силі й техніці ворога. Втім, окупанти вигадали дієвий, як їм здається, спосіб боротьби з ними – молитва.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Російський РЕБ", – жартує він.
Молитва не врятує
Росіяни підготували спеціальні листівки з молитвою і роздали їх солдатам. У ній бійці армії РФ звертаються до вищих сил із проханням захистити їхні жалюгідні душі від атак "бісівських безпілотників". Щобільше, великомученицю Варвару вони зобразили з дроном-камікадзе в руках.
Цікаво, що люди, які прийшли на чужі землі і вбивають мирних українців, досі переконані, що "борються за правду і свободу". Вони просять "дати їм сил і мужності", а також благають Бога "пощадити їх та позбавити від злого наклепу ворога".
Тим часом українці вірять у ЗСУ і просять їх про одне: не зупинятися і продовжувати нищити ворога FPV-дронами – яскраво, потужно й кількісно.
Нагадаємо, Сили оборони за допомогою дрона уразили російський БТР на Херсонщині.
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