Не допускати дітей без щеплення до закладів освіти: головний санлікар пояснив важливість обов'язкової вакцинації

Кузін зауважив, що останні спалахи інфекційних хвороб були пов'язані із недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями.
Головний санлікар Ігор Кузін вважає за необхідне зробити вакцинацію від основних хвороб обов’язковою. У цьому контексті він підтримує ідею закріплення в законі норми про недопуск нещеплених дітей до навчальних закладів.
Про це новий головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв’ю виданню LIGA.net.
Пояснюючи свою позицію, Кузін наголосив, що в Україні останні спалахи інфекційних хвороб були викликані недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями.
Крім того, він вважає, що необхідно одночасно з обов’язковою вакцинацією впроваджувати відповідальність медпрацівника за поширення неправдивих відомостей про вакцинацію та посилювати відповідальність за підробку довідок про вакцинацію.
"Я б зважав на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів. Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо", - відповів Кузін на запитання, чи мають карати за відмову від вакцинації.
Також головний санлікар підтримав і те, щоб зробити вакцинацію обовʼязковою для частини дорослого населення.
"У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини", - вважає головний санлікар.
Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов відповів, чи буде вакцина від COVID-19 у переліку обов'язкових для відвідин школи.