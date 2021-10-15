Не достатньо добре виконують укази: РНБО доручила перевірити роботу одного із міністерств

Не достатньо добре виконують укази: РНБО доручила перевірити роботу одного із міністерств

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України не в достатньому обсязі виконує укази президента, сказав Данілов.

Рада національної безпеки та оборони України звернулась до Кабінету міністрів із проханням розглянути роботу керівництва Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данілов зазначив, що це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України не в достатньому обсязі виконує укази президента.

"Було звернення членів РНБО до прем'єр-міністра розглянути роботу міністерства про яке йдеться мова (ред. - Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України) на найближчому засіданні Кабінету міністрів України", - наголосив Данілов.

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