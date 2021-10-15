Не достатньо добре виконують укази: РНБО доручила перевірити роботу одного із міністерств

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України не в достатньому обсязі виконує укази президента, сказав Данілов.
Рада національної безпеки та оборони України звернулась до Кабінету міністрів із проханням розглянути роботу керівництва Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
Олексій Данілов зазначив, що це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України не в достатньому обсязі виконує укази президента.
"Було звернення членів РНБО до прем'єр-міністра розглянути роботу міністерства про яке йдеться мова (ред. - Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України) на найближчому засіданні Кабінету міністрів України", - наголосив Данілов.
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