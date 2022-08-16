"Не дотримуються пожежної безпеки" - Повітряні сили про вибухи біля Джанкоя окупованого Криму

Сьогоднішні вибухи у Криму прокоментували у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, де заявили, що окупанти "не вміють користуватися засобами протипожежної безпеки". Це офіційна позиція українського військово-політичного керівництва.

Про це речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив під час брифінгу 16 серпня.

Ігнат наголосив, що окупований росіянами Джанкой — це ще один аеродром, де російські загарбники зосередили ударні вертольоти та іншу військову техніку.

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Він уточнив, що про втрати РФ рано говорити, але українська розвідка вже має деякі дані. Водночас, точні наслідки вибухів буде видно на супутникових знімках.

"Україну це тішить, Джанкой — це ще один аеродром, де росіяни зосередили ударні вертольоти та іншу військову техніку. Сподіваємося, що противник втратить техніку та особовий склад. Про втрати росіян рано говорити, але наша розвідка вже має деякі дані. Усі побачать супутникові знімки", – сказав Ігнат.

Своєю чергою, в Міноборони Росії назвали диверсією вибухи у Криму.

Зранку 16 серпня у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів. Усе, що відомо про "інцидент" у військовій частині окупантів, читайте тут.

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