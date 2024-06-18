Не дотягує до Gepard: експерт оцінив ефективність й вогневу міць німецького танка Frankenstein

У концерні не існує розробки, яка б їздила й стріляла.

Німецький танк Frankenstein зможе на вкрай малих дистанціях збивати дрони-камікадзе або крилаті ракети. Та уламки від збитого все-таки летітимуть на цивільну інфраструктуру.

Про це розповів в ефірі "КИЇВ24" експерт Defense Express Іван Киричевський.

Що відомо про новий німецький танк Frankenstein

Якщо говорити про модуль Skyranger 30, каже Киричевський, що може ставитися на різні платформи, то це непогана річ, яка може стріляти на 4 кілометри з темпом 1000 пострілів на хвилину. Так, можна на вкрай малих дистанціях збивати дрони-камікадзе або крилаті ракети. Проте, якщо ставити таку техніку при обороні міста, уламки від збитого все-таки летітимуть на житлову інфраструктуру.

"Даруйте за вислів, але це трошечки кастрований Gepard. Він має вищу вогневу міць, тому що два стволи і на кілометр більше дальність стрільби. Його у світі залишилося, м'яко кажучи, мало. Ми всю цю техніку викупили й перетворили на червонокнижний вид", – говорить експерт.

Втім Skyranger виготовляється на експорт за комерційними контрактами. Однак постає питання, додає він, чому для адаптації обрали саме Leopard.

"У нас що, з'явилися зайві танки? Ні, у нас зайвих танків не з'явилося", – акцентував Киричевський.

Нагадаємо, збройний концерн Rheinmetall передасть Україні гібриди танків Leopard та ППО Skyranger – Frankenstein.

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