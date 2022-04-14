Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Не дотягують до плану: у так званій "ЛДНР" примусово мобілізують чоловіків

Дата публікації
Перегляди
3830
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Не дотягують до плану: у так званій "ЛДНР" примусово мобілізують чоловіків

Associated Press

Окупанти виловлюють чоловіків у їх квартирах та будинках, щоб змусити піти на війну.

У Донецькій та Луганській областях примусово забирають чоловіків для війни з Україною.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів.

"Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів. Крім того встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої “ДНР”. Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що "казаків", які брали участь в окупації Криму, відправили воювати з Україною

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація