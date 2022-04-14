Не дотягують до плану: у так званій "ЛДНР" примусово мобілізують чоловіків

Окупанти виловлюють чоловіків у їх квартирах та будинках, щоб змусити піти на війну.
У Донецькій та Луганській областях примусово забирають чоловіків для війни з Україною.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів.
"Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів. Крім того встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої “ДНР”. Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що "казаків", які брали участь в окупації Криму, відправили воювати з Україною
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