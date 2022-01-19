Не довезли до лікарні: водій автобуса, що вчинив масову ДТП в Одесі, помер

Не довезли до лікарні: водій автобуса, що вчинив масову ДТП в Одесі, помер

Аварія трапилася зранку.

Водій автобуса MAN, який не впорався з керуванням в Одесі і вчинив ДТП, помер у кареті швидкої допомоги.

Про це пише "Суспільне".

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Аварія сталася на вулиці Розумовській, 19 приблизно о 10 ранку. За даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe та Chevrolet Aveo.

За інерцією продовжив рух, виїхав на тротуар та наїхав на дерева та зупинку.

Відомо, що до лікарні доправили водія автівки Chevrolet.

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Нагадаємо, що у Кіровоградській області суд першої інстанції виніс вирок чоловікові, через якого у ДТП загинули двоє дорослих та двоє дітей. Прокурори планують подавати апеляцію.

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