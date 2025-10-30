"Не довіряйте Путіну": речник МЗС різко відреагував на заяви Кремля про "коридори" для журналістів

Георгій Тихий

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відповів на нові заяви Володимира Путіна щодо можливих «коридорів» у зоні бойових дій.

Про це він поділився у Х.

Він категорично не рекомендував журналістам довіряти таким пропозиціям, нагадавши про трагічний досвід.

«Я не рекомендую жодним журналістам довіряти жодним пропозиціям Путіна щодо „коридорів“ у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції — 29 серпня 2014 року в Іловайську», — зауважив Георгій Тихий.

Також наголосив, що єдина мета російського диктатора — затягування війни, і він ніколи не дотримувався обіцянок про припинення вогню. Речник закликав ЗМІ не допомагати Путіну виправдовувати його злочини через можливі провокації проти журналістів. Крім того, МЗС нагадало про юридичні наслідки.

«Будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим», — зазначив Георгій Тихий.

Нагадаємо, російське Міноборони повідомило, що отримало від очільника Кремля Володимира Путіна наказ дозволити безперешкодний доступ іноземних та українських журналістів у райони Покровська, Мирнограда та Куп’янська, де, за версією РФ, українські війська перебувають у блокаді.

У відомстві зазначили, що російське командування нібито готове тимчасово призупинити бойові дії на 5–6 годин для створення коридорів безпечного в’їзду та виїзду журналістів.

Станом на 30 жовтня тривають спроби військ РФ прорватися до Покровська на Донеччині. Окупанти використовують тактику малих груп та прагнуть закріпитися у східній і північній частині міста.