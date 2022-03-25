"Не доїхали до НАТО, бо почали помирати під Сумами": Путін на території України збирався воювати зі США і Німеччиною

"Не доїхали до НАТО, бо почали помирати під Сумами": Путін на території України збирався воювати зі США і Німеччиною

Перед відправленням на війну окупантам надавали імпровізований підручник із переліком картинок майбутніх ворогів, якими виявилися переважно війська НАТО.

Російське військове керівництво збиралося воювати на території України не лише проти ЗСУ, а й проти військ НАТО.

Про це свідчать документи, знайдені в покинутій техніці росіян, пише 24 канал.

Як повідомляється, російські загарбники вивчали структуру збройних сил НАТО та вже придумували план щодо знищення американської та німецької техніки. Більше того, росіяни навіть взяли до уваги зовнішній вигляд китайської зброї, адже у Кремлі також розглядають Пекін як потенційного ворога.

Згідно зі знайденими матеріалами, перед відправленням на війну окупантам надали імпровізований підручник з переліком картинок майбутніх ворогів. Слід зазначити, що більшість техніки, описаної та зображеної у "підручниках" належить американській та німецькій арміям. У другому посібнику описані головні тактико-технічні характеристики головних видів озброєнь цих іноземних армій.

Як зазначається, такі "навчальні матеріали" бійцям-контрактникам та строковикам роздавали ще 15 січня 2022 року, тобто за 9 діб до нападу. Жодної іншої підготовки до війни росіяни не проходили.

Російське керівництво розраховувало легко захопити всю Україну лише протягом кількох днів. Тому кремлівські прихвосні відправили більшість солдат на війну без сучасного захисту, із застарілою комплектацією та несправними системами. Це стало причиною того, що вже в перші дні українські захисники розбили левову частину техніки російських окупантів.

24 канал

"Ми фіксуємо стратегічний провал російської армії, відстежуємо диверсійні групи та затримуємо колаборантів. Бачимо риторику Путіна про "напад НАТО на Росію", однак всі ці розповіді свідчать про прорахунок пропагандистської машини РФ. Україна чудово справляється з загарбниками самостійно. Росіяни не доїхали до НАТО, оскільки почали помирати під Сумами", – кажуть у контррозвідці.

Крім того, у Кремлі сподівалися спиратися на численні агентурні мережі, які загарбники готували впродовж щонайменше 10 останніх років. Проте і тут Путін провалився — російські спецслужби виявилися зовсім непідготовленими і їх затримали або до російського нападу, або одразу після нього.

Слід також зазначити, що наразі українські військові та тероборонці затримують чималу кількість зрадників, які збирають інформацію про переміщення техніки та особового складу ЗСУ для ворога. Більше того, вони не отримують жодних коштів, а працюють лише за "ідею", яку їм нав’язали російські загарбники.

Так, російськими агентами здебільшого стають або чоловіки, які вщент спилися, або ж навпаки інтелігентні самотні жінки, що знайшли себе у російських соцмережах. Крім того, зрадниками стають і молоді знедолені хлопці, які "ведуться" на пропаганду росіян, що транслюють її з фейкових жіночих акаунтів.

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