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Не доїхали: ЗСУ знищили колону окупантів на Луганщині

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
153
Час на прочитання
1 хв
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Не доїхали: ЗСУ знищили колону окупантів на Луганщині

Фото: CNN

В Луганській області Сили оборони "мінуснули" ворожу колону.

У Луганській області у російських окупантів стало на одну колону менше, завдяки влучності ЗСУ.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Підтверджено ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях Луганської області російські окупанти примусово переселяють місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська.

Нагадаємо, що ЗСУ від лютого до липня ліквідували більшість російських офіцерів. Через це в РФ нашвидкоруч мобілізують нових окупантів і навчають їх за старими методичками.

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Перегляди
153
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