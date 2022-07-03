Не доїхав: партизани в Мелітополі "вклали на бік" ворожий бронепоїзд з боєприпасами

Не доїхав: партизани в Мелітополі "вклали на бік" ворожий бронепоїзд з боєприпасами

Російські окупанти планували пустити з окупованого Криму на територію окупованої Запорізької області потяг, але передумали.

Також в них не вийшло возити зброю з Крима до Мелітополя, бо на заваді стали місцеві партизани.

Про це повідомив міський голова мелітополя Іван Федоров.

"Вчора, завдяки Силам опору рашистський бронепоїзд, який росіяни хотіли щоб перевозив зброю, яка б стріляла в українців, зійшов з рейок під Мелітополем і так і лежить зараз перекинутий", - розповів Федоров.

Раніше мелітопольські партизани вже "докладали руки" до ворожого бронепотягу. Під ними вже підривали колії. Підрив був здійснений під вагоном з особовим складом. За результатами вибуху пошкоджен ы дві залізничні колії, бронепотяг зупинений, також зупинений локомотив з 10-ма цистернами ПММ, що прямував за бронепотягом

Нагадаємо, що в Мелітополі ЗСУ знищили одну з 4-х баз окупантів, завдавши по ній понад 30 ударів.

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