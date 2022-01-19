Не дожила до дня народження: під Вінницею у ДТП загинула 15-річна дівчина, яка поспішала на фотосесію

Мати дівчини вважає, що причиною аварії могла стати слизька дорога.
Під Вінницею у ДТП загинула 15-річна студентка Вінницького коледжу мистецтв імені М. Д. Леонтовича. Мирослава разом із хлопцем поспішала на важливі знімання, коли їхнє авто потрапило в аварію. Дівчина кілька днів не дожила до свого дня народження, яке мала святкувати наприкінці січня.
Про це пише Оbozrevatel.
У ДТП потрапило три автомобілі
ДТП сталась 13 січня об'їзній дорозі біля Вінниці. Там зіткнулися одразу три автомобілі, в одному із яких зі своїм хлопцем їхала Мирослава. Дівчина загинула на місці, її 23-річного хлопця госпіталізували.
У день трагедії поспішала на знімання
Дівчина була родом із міста Бершадь Гайсинського району Вінницької області, вона була єдиною донькою в родині. Мати дівчини Людмила розповіла, що її донька була модельної зовнішності, а тому її часто запрошували на знімання. У день трагедії вона також поспішала на фотосесію.
"Вона демонструвала зачіски, макіяж. Цього разу вона якраз поспішала на таке знімання. Дуже раділа, розповідала мені, що зазвичай макіяж роблять студенти, стажери, а тут запросила сама майстер", - згадує мати дівчини.
Дівчина була дуже талановитою
Людмила додає, що її донька була дуже талановитою та навчалася в коледжі за класом вокалу.
Мати згадує, що її донька разом із своїм 23-річним хлопцем недавно орендували квартиру у Вінниці, в якій вони планували разом жити. За її словами, ДТП могла статись через слизьку дорогу та сніг.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 – порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого (передбачає до 8 років позбавлення волі).
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