Не дожила до дня народження: під Вінницею у ДТП загинула 15-річна дівчина, яка поспішала на фотосесію

Не дожила до дня народження: під Вінницею у ДТП загинула 15-річна дівчина, яка поспішала на фотосесію

Мати дівчини вважає, що причиною аварії могла стати слизька дорога.

Під Вінницею у ДТП загинула 15-річна студентка Вінницького коледжу мистецтв імені М. Д. Леонтовича. Мирослава разом із хлопцем поспішала на важливі знімання, коли їхнє авто потрапило в аварію. Дівчина кілька днів не дожила до свого дня народження, яке мала святкувати наприкінці січня.

Про це пише Оbozrevatel.

У ДТП потрапило три автомобілі

ДТП сталась 13 січня об'їзній дорозі біля Вінниці. Там зіткнулися одразу три автомобілі, в одному із яких зі своїм хлопцем їхала Мирослава. Дівчина загинула на місці, її 23-річного хлопця госпіталізували.

У день трагедії поспішала на знімання

Дівчина була родом із міста Бершадь Гайсинського району Вінницької області, вона була єдиною донькою в родині. Мати дівчини Людмила розповіла, що її донька була модельної зовнішності, а тому її часто запрошували на знімання. У день трагедії вона також поспішала на фотосесію.

"Вона демонструвала зачіски, макіяж. Цього разу вона якраз поспішала на таке знімання. Дуже раділа, розповідала мені, що зазвичай макіяж роблять студенти, стажери, а тут запросила сама майстер", - згадує мати дівчини.

Дівчина була дуже талановитою

Людмила додає, що її донька була дуже талановитою та навчалася в коледжі за класом вокалу.

"У неї були дуже хороші здібності. Вчителька музики часто брала її на конкурси, у неї залишилася велика папка з грамотами, багато кубків", - каже жінка.

Мати згадує, що її донька разом із своїм 23-річним хлопцем недавно орендували квартиру у Вінниці, в якій вони планували разом жити. За її словами, ДТП могла статись через слизьку дорогу та сніг.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 – порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого (передбачає до 8 років позбавлення волі).

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