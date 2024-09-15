Не дожив 2 дні до свого 16-річчя: в моторошній аварії на Вінниччині загинуло двоє дітей

В селі Райгород, що у Вінницькій області, сталася моторошна аварія за участю легковика та вантажівки. Загинули однорічна дівчинка та 15-річний хлопець, 24-річна дівчина госпіталізована.

Про це інформує поліція Вінницької області.

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"Неподалік с. Райгород Гайсинського району 30-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo, житель м. Бровари Київської області, під час об’їзду дерева, яке упало на проїзну частину дороги, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом, під керуванням 50-річного одесита, який рухався у зустрічному напрямку", - повідомили правоохоронці.

За інформацією поліції, внаслідок ДТП загинули пасажири легковика: 15-річному хлопцю 17 вересня мало виповнитись 16 років.

Автомобілі поміщено на арештмайданчик. У водіїв здійснено забір крові для проведення експертизи на стан сп’яніння. Тривають слідчі дії.

За цим фактом слідчі слідчого управління розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Полтавщині дружина священника тричі переїхала дружину померлого військового.

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