Не дріб'язкував: в Польщі українець влаштувався до магазину і за місяць "роботи" поцупив товару на 75 тисяч злотих

Не дріб'язкував: в Польщі українець влаштувався до магазину і за місяць "роботи" поцупив товару на 75 тисяч злотих

Чоловік виносив дорогі телефони і здавав їх у ломбард.

У Польщі у Варшаві українець попався на масштабній крадіжці. Він викрав з магазину, де працював місяць, товару на понад 75 тисяч злотих (майже 420 тисяч гривень).

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Про це повідомляють на сайті Варшавської поліції.

Правоохоронці затримали 24-річного українця, який протягом місяця вкрав 17 вартісних мобільних телефонів, 2 комплекти навушників та годинник із магазину, де він працював.

Як з'ясувала поліція хлопець розпочав цю "практику" вже за кілька днів після того, як влаштувався на посаду продавця. Загальна сума вкраденого склала понад 75 тисяч злотих.

Чоловік продавав украдені речі в ломбардах, а гроші складав на віртуальний гаманець для подальшого придбання криптовалюти.

Співробітники поліцїї Варшави затримали чоловіка під час спроби винести з магазину телефон на суму майже 3900 злотих. А під час з'ясування усіх обставин виявилося, що він вже втиг поцупити 17 телефонів.

"Поліція встановила, що 24-річний громадянин України з 1 жовтня цього року працював продавцем-консультантом. Протягом місяця з магазину зник асортимент вартістю понад 75 тисяч злотих. Поліція зібрала докази та пред'явила 24-річному чоловікові 10 звинувачень у крадіжці 17 стільникових телефонів, годинників та 2 навушників та зберіганні психоактивних речовин", - йдеться у повідомленні поліції.

Під час допиту затриманий зізнавсяу скоєному. 24-річному чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що м. Млава у Мазовецькому воєводстві, що у Польщі, двох поліцейських підозрюють у побитті 30-річного українця. За цим фактом у польській прокуратурі уже розпочали розслідування.

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