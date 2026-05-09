Укрaїнa
775
2 хв

"Не думав, що вдома теж будуть знущатися": в Одесі звільнений з полону заявив про викрадення військовими ТЦК

В Одесі розгорівся скандал через спробу мобілізувати ветерана з інвалідністю, який пройшов російський полон.

Дмитро Гулійчук
Дмитро Кащук

Дмитро Кащук / © Радіо Свобода

Український військовий Дмитро Кащук, який був звільнений з російського полону, заявив, що його намагалися силоміць мобілізувати в Одесі.

Про це він розповідає в інтерв’ю «Радіо Свобода» і каналу «УСІ: ОДЕСА».

Чоловік зазначає, що його силоміць затягнули до буса, попри наявні документи про інвалідність і перебування в полоні.

«Я не очікував, що вийду з під’їзду і мене будуть закидувати у бусик вдома. Там (у полоні — Ред.) знущалися, а що тут будуть знущатися, мені і в голову не приходило. Вийшов я з під’їзду, бусик під’їжджає. Я кажу: „не біжіть, я ж від вас не тікаю“. Один у масці, у всьому чорному, в балаклаві. Я кажу: „я не буду з тобою говорити“. Вони побачили, що я військовозобов’язаний. Я кажу: „подивіться далі (документи — Ред.), я з полону і маю третю групу інвалідності“. Вони не розбиралися, вдарили і закинули мене в бус», — каже Кащук.

За словами Дмитра, його близько 20 хвилин возили містом, відібрали телефон і ключі, били та погрожували. Коли люди у формі і балаклавах з’ясували, що він дійсно не підлягає мобілізації, його висадили з автомобіля.

Ветеран зазначає, що кримінальне провадження у поліції відкрили лише після розголосу в медіа.

Що кажуть у ТЦК

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент, заявивши, що «з’ясовує обставини».

«У межах перевірки встановлюється ідентифікація осіб та транспортних засобів. Оскільки, за описом заявника, учасники події були в балаклавах та без розпізнавальних знаків, питання їхньої належності до підрозділів ТЦК та СП є предметом службового розслідування», — йдеться в повідомленні.

У військкоматі запевнили, що «взаємодіють з правоохоронними органами для об’єктивного встановлення всіх обставин».

«Ми з глибокою повагою ставимося до захисників України, зокрема до тих, хто пройшов через полон. Розгляд цієї заяви перебуває на особливому контролі. Ретельність вивчення обставин є пріоритетом, адже правова оцінка інциденту базується виключно на результатах офіційних перевірок. Дотримання військової етики та законності є обов’язковим для кожного представника Сил Оборони України. У разі підтвердження провини будь-яких посадових осіб, вони понесуть відповідальність згідно із законом», — запевняє Одеський ТЦК.

Раніше ветеран війни з інвалідністю Дмитро Матяш заявив, що у Дніпрі його зупинили і побили працівники ТЦК та СП.

