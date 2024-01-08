"Не думаю, що нам слід вдаватися до фінансових репресій": заступниця голови Нацбанку — про ухилянтів

Катерина Рожкова висловилася щодо інших механізмів.
В рамках того законодавчого поля, що існує на сьогодні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, не можна.
Про це заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі "Ми — Україна".
"Інформація щодо кожної конкретної особи, яка є в банках, може розкриватися лише в окремих випадках, в більшості випадків — за рішенням суду. (...) Тому я не бачу такої можливості в рамках існуючого законодавства", — сказала Катерина Рожкова.
Катерина Рожкова висловила сподівання, що до фінансового обмеження ситуація в країні не дійде.
"Я не думаю, що нам слід вдаватися до фінансових репресій. Мають бути задіяні інші механізми", — зазначила вона.
Нагадаємо, військовозобов'язаним українцям не блокуватимуть банківські картки за неявку до ТЦК. Інформація про потенційне обмеження доступу, яку розповсюдили раніше, є фейковою.
Тим часом екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що без тих українців, кого примусово мобілізують ТЦК, ЗСУ просто фізично не протримаються. Адже жодна велика війна ніколи в історії не вигравалась виключно силами добровольців.
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