"Не думаю, що нам слід вдаватися до фінансових репресій": заступниця голови Нацбанку — про ухилянтів

В рамках того законодавчого поля, що існує на сьогодні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, не можна.

Про це заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі "Ми — Україна".

"Інформація щодо кожної конкретної особи, яка є в банках, може розкриватися лише в окремих випадках, в більшості випадків — за рішенням суду. (...) Тому я не бачу такої можливості в рамках існуючого законодавства", — сказала Катерина Рожкова.

Катерина Рожкова висловила сподівання, що до фінансового обмеження ситуація в країні не дійде.

"Я не думаю, що нам слід вдаватися до фінансових репресій. Мають бути задіяні інші механізми", — зазначила вона.

Нагадаємо, військовозобов'язаним українцям не блокуватимуть банківські картки за неявку до ТЦК. Інформація про потенційне обмеження доступу, яку розповсюдили раніше, є фейковою.

Тим часом екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що без тих українців, кого примусово мобілізують ТЦК, ЗСУ просто фізично не протримаються. Адже жодна велика війна ніколи в історії не вигравалась виключно силами добровольців.

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