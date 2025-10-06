- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 323
- Час на прочитання
- 2 хв
Не "Фламінго" єдиною: Україна має розробки, що залітають вглиб Росії на понад 1000 км — нардеп
Україна активно застосовує новітні розробки для ударів по військових об’єктах у глибокому тилу Росії.
Крилата ракета «Фламінго» вже використовується на полі бою, але вона не єдина здатна долати відстань понад 1000 км.
Депутат Верховної Ради та голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв підтвердив це в ефірі «Еспресо».
«Те, що ви бачите, що ми залітаємо на 1000 плюс вже кілометрів вглиб Росії і завдаємо суттєвої шкоди, це в тому числі і ось такого типу ракети. Це не єдина ракета, яка застосовується на такі відстані…» — зазначив він.
Широкий арсенал далекобійних засобів
Народний депутат підкреслив, що український оборонно-промисловий комплекс розробив цілу низку ракет та ударних дронів-камікадзе («дипстрайків») з різними характеристиками та завданнями:
Окрім «Фламінго», Чернєв назвав такі крилаті ракети, як «Паляниця», «Пекло» та відомий «Нептун».
Якщо йдеться про балістичні ракети, то на фінальній стадії випробувань перебуває «Сапсан» — балістична ракета, яка доповнить арсенал крилатих.
Щодо ракет-дронів, то в Україні виробляється кілька десятків різних зразків «дипстрайків», кожен з яких має свою специфіку для проходження російських систем ППО та несення певного корисного навантаження.
«Повірте мені, ми розвиваємося і з’являється все більше і більше продуктів, не тільки 'Фламінго', але й інших, які завдають удари по території Російської Федерації,» — додав Єгор Чернєв.
Що відомо про ракету «Фламінго»
Ракета «Фламінго» є одним із найбільш вражаючих прикладів вітчизняного розвитку. За інформацією CEO компанії-виробника Fire Point Ірини Терех, від розробки до бойового застосування минуло менше дев’яти місяців.
Основні характеристики «Фламінго»:
дальність польоту: Перевищує 3000 км.
бойова частина: Вага складає 1150 кг.
швидкість: Максимально сягає 950 км/год.
Ракета має стійкість до впливу російських систем РЕБ.
Вже здійснюється серійно, з планом випускати близько 200 одиниць щомісяця.
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський натякнув на застосування ракет «Фламінго» по цілях на території Росії. Водночас президент закликав уникати публічності щодо цих даних.