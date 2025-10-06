Про розвиток українських оборонних технологій

Крилата ракета «Фламінго» вже використовується на полі бою, але вона не єдина здатна долати відстань понад 1000 км.

Депутат Верховної Ради та голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв підтвердив це в ефірі «Еспресо».

«Те, що ви бачите, що ми залітаємо на 1000 плюс вже кілометрів вглиб Росії і завдаємо суттєвої шкоди, це в тому числі і ось такого типу ракети. Це не єдина ракета, яка застосовується на такі відстані…» — зазначив він.

Широкий арсенал далекобійних засобів

Народний депутат підкреслив, що український оборонно-промисловий комплекс розробив цілу низку ракет та ударних дронів-камікадзе («дипстрайків») з різними характеристиками та завданнями:

Окрім «Фламінго», Чернєв назвав такі крилаті ракети, як «Паляниця», «Пекло» та відомий «Нептун».

Якщо йдеться про балістичні ракети, то на фінальній стадії випробувань перебуває «Сапсан» — балістична ракета, яка доповнить арсенал крилатих.

Щодо ракет-дронів, то в Україні виробляється кілька десятків різних зразків «дипстрайків», кожен з яких має свою специфіку для проходження російських систем ППО та несення певного корисного навантаження.

«Повірте мені, ми розвиваємося і з’являється все більше і більше продуктів, не тільки 'Фламінго', але й інших, які завдають удари по території Російської Федерації,» — додав Єгор Чернєв.

Що відомо про ракету «Фламінго»

Ракета «Фламінго» є одним із найбільш вражаючих прикладів вітчизняного розвитку. За інформацією CEO компанії-виробника Fire Point Ірини Терех, від розробки до бойового застосування минуло менше дев’яти місяців.

Основні характеристики «Фламінго»:

дальність польоту: Перевищує 3000 км.

бойова частина: Вага складає 1150 кг.

швидкість: Максимально сягає 950 км/год.

Ракета має стійкість до впливу російських систем РЕБ.

Вже здійснюється серійно, з планом випускати близько 200 одиниць щомісяця.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський натякнув на застосування ракет «Фламінго» по цілях на території Росії. Водночас президент закликав уникати публічності щодо цих даних.