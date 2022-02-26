Не фотографуйте українських військових і не користуйтеся дронами: Марцінків звернувся до жителів Франківська

Не фотографуйте українських військових і не користуйтеся дронами: Марцінків звернувся до жителів Франківська

Після 23:00 в Івано-Франківську необхідно вимкнути світло у будинках і вивіски на магазинах.

Сьогодні, 26 лютого, жителів Івано-Франківська закликали не використовати дрони, без потреби не виходити на дахи, не фотографувати та не поширювати локації українських військових.

З таким закликом до місцевих мешканців звернувся мер міста Руслан Марцінків.

Також міський голова наголосив на необхідності вимикати світло після 23:00 у житлових будинках і вимикати вивіски на магазинах. Окрім цього мер попросив не панікувати через мітки на вулицях.

"Будьте пильними, якщо побачили підозрілих, то повідомляйте про цих осіб у поліцію – 102. Не використовуйте дрони, без потреби не виходьте на дахи. Адже, люди можуть подумати, що це вороги", – сказав Руслан Марцінків.

Також міський голова доручив відкрити усібомосховища, але попередив, що кількість місць там обмежена.

"Не потрібно вибігати надвір за будь-яких обставин. Найбезпечніше залишатися вдома, подалі від вікон. Можна спуститися у підвал. Самоорганізуйтеся і приберіть підвали, які можуть стати сховком. Також відчинені підвали шкіл та садків. Крім того, можна заховатися у церквах. Намагайтесь бути подалі від стратегічних об'єктів", – порадив мер.