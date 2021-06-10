Не годували і не доглядали: під Кропивницьким засудили батьків 9-місячного хлопчика

Подружжю дали строк за злісне невиконання батьківських обов'язків

У Кіровоградській області суд виніс вирок батькам, які недбало ставилися до свого 9-місячного сина. Через це у дитини був дефіцит маси тіла та розвинулася низка хвороб.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

Батька та матір малолітньої дитини притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 166 (злісне невиконання батьківських обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Встановлено, що батьки не годували дитину, як це необхідно, не забезпечували її розвиток, не лікували, а жив малюк у антисанітарних умовах.

За висновками фахівців хлопчик відставав у вазі біля 25 %, у нього діагностували гіпотрофію 2 ступеня (дефіцит маси тіла) та анемію.

"Суд, врахувавши всі обставини справи, засудив батька та матір малолітньої дитини за ст.166 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки. На підставі ст.75 КК України судом встановлено обвинуваченим іспитовий строк тривалістю 1 рік", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Волинській області вітчим вирішив провчити 13-річного пасинка, який нібито поцупив гроші з дому. Через це чоловік жорстоко побив хлопчика різкою

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