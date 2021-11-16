Не готівка, а певний ваучер: у Зеленського детально роз'яснили, хто і як зможе отримати тисячу гривень за COVID-вакцинацію

Не готівка, а певний ваучер: у Зеленського детально роз'яснили, хто і як зможе отримати тисячу гривень за COVID-вакцинацію

У Зеленського спростували чутки про те, що гроші за вакцинацію від держави мовляв отримають не всі.

Обіцяну президентом Володимиром Зеленським одну тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу отримають всі українці, які вже щеплені чи зроблять це надалі.

Про це спікер президента Сергій Никифоров написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Її (одну тисячу гривень. - Ред.) отримають усі українці, які пройшли повний курс вакцинації. Однією дозою у випадку "Джонсон&Джонсон" чи двома – в усіх інших. До 19 грудня і після", - пояснив прессекретар Зеленського.

За його словами, наразі проробляють механізм виділення цих коштів, але це точно буде не готівка, а ваучер або сертифікат на перелік товарів та послуг. Отримати кошти, як запевнив речник президента, зможуть усі вакциновані українці, включно з тими, у яких немає застосунку "Дія".

"Це буде певний ваучер, або сертифікат, або депозит – називайте, як хочете – на перелік товарів та послуг. Вичерпний список оголосимо найближчим часом, але узагальнено – це культура, мандри та спорт. Тому є і третій плюс від програми – заохочення культурного та спортивного розвитку українців", - додав Никифоров.

Крім того, він зауважив, що назва "тисяча за вакцинацію" применшує важливість та обсяг цієї ініціативи.

"Насправді це масштабна (на кілька мільярдів гривень) програма з підтримки бізнесу. Просто гроші віддають опосередковано, через споживачів. Таким чином влада, по-перше, демонструє вдячність людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто ще вагається, а по-друге, допомагає саме тим підприємцям, які найбільше постраждали від карантинних обмежень", - підсумував Никифоров.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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