Не гайте часу – вигідна акція від lifecell завершується вже 31 липня!

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Менш ніж два тижні залишилося до кінця акції «Своя SIM», яку мобільний оператор lifecell оголосив для тих абонентів, що шукають вигідних пропозицій для перенесення номеру від іншого оператора. За її умовами, для переходу можна використати стару активну SIM-картку lifecell – коди 063, 093, 073 – і при цьому отримати одразу три пакети послуг за ціною одного. Якщо перерахувати цю вартість на один пакет, вийде, що ви користуєтесь послугами лише за 63,33 грн/4 тижні протягом 12 тижнів!

Щоб отримати таку можливість, потрібно лише:

Перенести номер за послугою MNP (послуга перенесення номерів) на стару активну SIM-картку lifecell, яка була активована до 30.04.2025. Обрати тарифний план, що бере участь в акції – «Максі», «Мега», «Ґаджет» або «Смарт Сім’я» – та оплатити пакет послуг.

Якщо скористатися такою пропозицією в період дії акції, тобто до 31 липня включно, то 1 оплачений пакет послуг автоматично принесе ще два без додаткової оплати.

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Чому це вигідно?

Скажімо, при перенесенні номера на стару активну SIM-картку lifecell ви обрали тарифний план «Максі». Для абонентів, які переходять від інших операторів його вартість – 190 грн/4 тижні. За умовами акції «Своя SIM», ви оплачуєте один пакет послуг за 190 грн і отримуєте одразу три - тобто в перерахунку на один пакет, ви будете користуватись послугами лише за 63,33 грн/4 тижні протягом 12 тижнів!

Просте підключення онлайн

Супер-зручність для можливості все зробити швидко – подати заявку на перенесення номеру на стару SIM-картку lifecell та підключити послуги на акційних умовах можна онлайн і лише у кілька простих кроків:

Подайте заявку на сайті mnp.lifecell.ua Дочекайтесь її схвалення. У розділі «Перевірити статус заявки» оберіть «Хочу перенести самостійно», вкажіть тип SIM «Своя SIM lifecell» та номер старої SIM-карти lifecell. В день перенесення номера вставте в телефон SIM-картку lifecell – ви отримаєте SMS про початок процедури. Коли перенесення відбулось, оплатіть обраний тарифний план у застосунку My lifecell або за посиланням в SMS.

Усі ваші кошти зберігаються

Якщо на вашій старій SIM-картці lifecell залишались кошти, хвилини, гігабайти чи SMS – не переживайте, ви зможете ними скористатися. Вони будуть вам доступні одразу після закінчення процедури перенесення номера.

Що буде з номером на старій SIM-картці

Хороша новина – він зберігається! Можна одночасно користуватися як перенесеним номером, так і старим номером lifecell — обидва працюватимуть на одній SIM-картці та в межах одного тарифного плану, завдяки послузі «Закріплений номер». Основним при цьому буде перенесений номер, а номер lifecell, що був на цій SIM-картці раніше, «закріпиться» за основним і також залишиться активним.

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Тож, якщо ви ще не встигли відчути переваги користування вигідною акційною пропозицією «Своя SIM» від lifecell, у вас ще є шанс встигнути до кінця липня. Відшукайте свою стару сімку, переносьте на неї номер від іншого оператора, отримайте максимум послуг за обраним тарифом за супер-ціною та головне – не забудьте поділитися із друзями, що стара SIM ще може принести користь.