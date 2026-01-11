Не гіперзвук і не прорив: експерт пояснив можливості "Орешніка"

Анатолій Храпчинський

Реклама

Застосування Росією ракети «Орешнік» мало на меті насамперед психологічний тиск і демонстрацію загроз, однак з військово-тактичної точки зору не стало ефективним рішенням.

Про це заявив офіцер Повітряних сил ЗСУ в резерві Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу «Київ24«.

За його словами, з точки зору психологічного впливу використання такої ракети могло дати певний ефект, однак у тактичному сенсі воно виявило серйозні проблеми.

Реклама

«Щодо досягнення сили з точки зору психологічного тиску, так, вона може досягнути своєї сили, якщо ми кажемо про „Орешнік“. Якщо ми кажемо з точки зору тактичного військового зацікавлення, то це було насправді ляпас серйозний інженерам, які створили цю ракету. Тому що, давайте пригадаємо, заход бойових елементів у Дніпрі і заход у Львові, де показується погіршення можливості щодо точності влучання цієї ракети», — сказав Храпчинський.

Він зазначив, що, ймовірно, йдеться не про принципово нову розробку, а про модернізовані радянські ракети.

«Давайте зрозуміємо, що, скоріш за все, це ракета, яка була насправді зібрана зі старих радянських ракет, а точніше, скоріш за все, були модернізовані деякі види міжконтинентальних балістичних ракет», — пояснив експерт.

Храпчинський звернув увагу на той факт, що Росія заздалегідь попередила США про запуск, що є нетиповим для звичайних балістичних ракет.

Реклама

«Тому що якщо б Росія застосовувала звичайну балістичну ракету, навіть середньої дальності, вона б не сповіщала Сполучені Штати про те, що вона збирається це зробити. Тому що напередодні вона сповістила Сполучені Штати, після чого Сполучені Штати сповістили своїх громадян на своєму сайті, на сайті посольства в Україні, стосовно того, що, можливо, є загроза для мешканців України бути уваженими до повітряних тривог», — зазначив він.

За словами офіцера, така манера запуску відповідає алгоритмам застосування міжконтинентальних балістичних ракет і могла бути сприйнята іншими країнами як загроза глобального масштабу.

«Це каже про те, що манера запуску і подальші дії відбувалися як звичайні міжконтинентальні балістичні ракети, що могли сприйнятися розвідками країн як удар, наприклад, по Європі або по Сполучених Штатах», — наголосив Храпчинський.

Він додав, що справжня мета такого запуску полягала у спробі залякати міжнародну спільноту.

Реклама

«Тут я би казав про те, що спроба налякати Путіна полягала в тому, щоб показати, що він може запустити таку ракету і в подальшому може оснастити її ядерною боєголовкою», — сказав експерт.

За його словами, без ядерного оснащення можливості цієї ракети є вкрай обмеженими.

«Тому що ця ракета, окрім ядерної боєголовки, може нести лише бетонний блок, як те, що ми побачили у Львові або те, що ми побачили у Дніпрі», — зазначив Храпчинський.

Окремо він прокоментував заяви щодо швидкості ракети у 13 тисяч кілометрів на годину.

Реклама

«Треба зрозуміти, що це швидкість ракети, яка йде по балістичній траєкторії. Тобто не по прямій з пункту А в пункт Б, а ми кажемо про балістичну траєкторію», — пояснив він.

Храпчинський також спростував твердження про гіперзвукову природу ракети.

«Чомусь деякі вже почали називати її гіперзвуковою, хоча насправді це просто за рахунок польотної траєкторії вона на останньому етапі заходила зі стартовою швидкістю», — підсумував офіцер Повітряних сил у резерві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія визнала застосування «Орешніка» і пояснила це нібито відповіддю «на атаку України на резиденцію Путіна на Валдаї», якої насправді не було.