Не хочуть бути "рупором Кремля": в тимчасово окупованому Бердянську провайдер відмовився від ліцензії

Не хочуть бути "рупором Кремля": в тимчасово окупованому Бердянську провайдер відмовився від ліцензії

Провайдер надіслав лист до Нацради.

У тимчаосво окупованому Бердянську Запорізької області місцевий провайдер відмовився від ліцензії, щоб не співпрацювати із російськими військовими.

Про це під час засідання повідомила керівниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

"Озброєні "орки" зайшли в офіс одного з наших ліцензіатів з вимогою під дулом автомата перейти на їхній бік, надати їм можливості працювати, включити свою російську пропаганду. Всі як один звільнилися з роботи, вийшли звідти", — зазначила вона.

За словами Герасим'юк, про інцидент стало відомо з листа, який надійшов від провайдера до Нацради. У ньому було повідомлено, що провайдер вирішив відмовитися від ліцензії через небажання бути "рупором кремля".

Як повідомлялосяю, в Енергодарі Запорізької області російські окупанти проводять антиукраїнську пропаганду. Зокрема, обіцяють списання комунальних та банківських боргів. Кім того, пропонують жителям міста вступати до лав "нової міліції".

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