Не хочуть гинути в Україні: в РФ військові частини в Калінінградській області засипали рапортами на звільнення

Російські військовослужбовці все частіше вже не хочуть воювати в Україні.

Тому масово пишуть рапорти на звільнення, завалюючи ними свої військові частини.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Рапортами на звільнення завалено військові частини Калінінградської області. Відтік військовослужбовців спостерігається у м. Черняхівськ та м. Гвардійськ Калінінградської області. У Черняхівську розташована штурмова авіаційна ескадрилья 72 АвБ, до складу якої входять Су-24М та Су-30СМ. У Гвардійську - війська повітряно-космічної оборони, які використовують ЗРК С-300. Обидва підрозділи входять до складу Балтійського флоту. Звичайно, причина в небажанні брати участь у війні в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти отримали догану через те, що підірвалися на міні і тим самим понівечили авто "Урал".

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