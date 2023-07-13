Не хотіла знайомитись: як покарали 21-річного хлопця, який у Хмельницькому зґвалтував і вбив школярку

Вбивця накинувся на свою жертву, бо вона не захотіла з ним знайомитися.

У Хмельницькому 21-річний чоловік зґвалтував і вбив 16-річну школярку. Чоловік накинувся на дівчину, бо вона відмовилась з ним знайомитись. За це його засудили до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Трагедія сталась у Хмельницькому в липні 2022 року. Ввечері у безлюдному місці 21-річний молодик підійшов до 16-річної дівчини та запропонував познайомитись. Школярка відмовила незнайомцю.

Тоді нападник взяв шнурівку від взуття та силою затягнув дівчину на пустир. Там він зґвалтував та задушив потерпілу.

Тіло покійної знайшли на недіючому залізничному переїзді. Суд визнав чоловіка винним та засудив до 14 років позбавлення волі. Він повинен сплатити рідним вбитої 1 мільйон грн. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному судді.

Нагадаємо, у місті Шепетівка на Хмельниччині затримали 23-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину.

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