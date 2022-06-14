Не хотіли потрапити на бойові позиції: на Донеччині окупанти намагалися здати на брухт запчастини до комплексу ППО

Не хотіли потрапити на бойові позиції: на Донеччині окупанти намагалися здати на брухт запчастини до комплексу ППО

У Донецькій області окупанти розкурочили бойову техніку, щоб не воювати.

Запчастини від комплексу ППО вони вирішили здати на брухт.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Вони познімали з бойових машин “Тор-М2У” блоки управління та вирішили здати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.

Втім, підприємливих вояк згубила жадібність. Вони запросили у працівниці точки приймання металобрухту занадто високу ціну. Через це між сторонами стався конфлікт. Приймальниця одразу ж повідомила куди слід, а точніше у так зване "МДБ ДНР".

Командування втрату запчастин пояснило вищому керівництву бойовими діями, а окупанти - “бізнесмени” продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.

Нагадаємо, що у Луганській області від Збройних сил України дісталося "кадирівцям". Тікток-війська чеченських бойовиків отримали "на горіхи" від ЗСУ у Рубіжному.

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