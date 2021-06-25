Не хотіли псувати статистику: у Харкові правоохоронці намагалися приховати замах на вбивство

Не хотіли псувати статистику: у Харкові правоохоронці намагалися приховати замах на вбивство

Замах на вбивство у поліції кваліфікували як нанесення легких тілесних ушкоджень.

У Харкові прокуратура виявила факт укриття особливо тяжкого злочину. Стосовно працівників поліції відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

У Харкові 17 червня цього року 31-річний місцевий житель через ревнощі напав із сокирою-молотом на свого знайомого. Він завдав йому кілька ударів по голові, від чого постраждалий знепритомнів. Потерпілому було вчасно надано медичну допомогу, і він залишився в живих.

"Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України), незважаючи на те, що з повідомлення явно випливало, що дії нападника несли загрозу життю потерпілого. Окружною прокуратурою перекваліфіковано кримінальне правопорушення на ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, тобто закінчений замах на умисне вбивство", - зазначили у прокуратурі.

Наразі нападнику повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також прокуратура внесла відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення за фактом приховування особливо тяжкого злочину, який вчинили правоохоронці з метою викривлення статистичної звітності (ч. 1 ст. 396 КК України).

Досудове розслідування проводить ДБР.

Нагадаємо, що Харкові неадекватний чоловік напав на дівчинку, коли та гралася на вулиці, і ледь не задушив.

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