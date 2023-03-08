Не хотів брати повістку: в Одесі мобілізація перехожого закінчилася бійкою та кайданками

У Мережі поширили відео, на якому в Одесі чоловік нібито не хотів брати повістки, через що його затримали. У поліції уточнили, що вони затримали порушника, який влаштував конфлікт з військовими.

Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Одеської області.

Мережу обурило відео, де в Одесі перехожого нібито затримують правоохоронці та військові, намагаючись вручити повістку, жінка в цей час голосно кричить: "Що ви робите?!"

У патрульні поліції Одеської області уже прокоментували інцидент. Там наголосили, що затримали перехожого, бо він конфліктував з військовими та правоохоронцями.

"Щоб розвіяти хибні домисли з приводу цієї ситуації, повідомляємо: учора на лінію 102 звернувся громадянин з приводу конфліктної ситуації, яка склалась в нього з військовослужбовцями та працівниками комунального підприємства. На місці виклику патрульні виявили громадянина, який нецензурно лаявся та поводив себе агресивно. На вимогу поліцейських припинити порушувати закон, чоловік не реагував та продовжував провокувати конфлікт. Щоб, вгамувати порушника, охоронці порядку, застосували фізичну силу та спеціальний засіб — кайданки", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Патрульна поліція Одеси

Поліція додала, що у затриманого виявили пігулки наркотичного походження. На затриманого склали адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

Інші резонансні випадки із врученням повісток в Одесі

Раніше в Одесі військові силоміць затримали та відвезли до службового приміщення чоловіка під час спроби вручити йому повістку. Це пояснили тим, що військовозобов’язаний громадянин безпідставно ображав та принижував співробітників центру комплектування та соцпідтримки.

Раніше в Одесі спалахнув ще один скандал: виявилося, що нібито працівники військкомату пересуваються на авто швидкої, щоб вручати повістки. В ОК "Південь" пообіцяли встановити обставини інцидентів та покарати винних. Там також повідомили, що вони покарали працівників військкомату, проте зазначили, що українці не повинні уникати мобілізації в умовах воєнного часу.

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