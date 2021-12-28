Не хотів доплачувати: у Запоріжжі чоловік розмахував пістолетом на ковзанці (відео)

Охоронець розважального центру змушений був скористатися тривожною кнопкою.
У Запоріжжі відвідувач приватної ковзанки розмахував пістолетом, бо не схотів доплатити за перебування. В результаті його забрала поліція.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.
Інцидент стався в одному із розважальних закладів міста. Правоохоронці отримали сигнал "Тривога". Група реагування поліції охорони прибула за вказаною адресою за 4 хвилини. Охоронець закладу повідомив, що один із відвідувачів має пістолет, неадекватно поводиться і погрожує йому зброєю.
За словами охоронця, конфлікт стався через те, що відвідувач не погодився доплатити за перебування на ковзанці, оскільки його абонемент закінчився. За свідченнями очевидців, порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
"Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Розпочато досудове розслідування. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі від трьох до семи років", - розповіли у пресслужбі поліції.
Нагадаємо, що у томському стрілецькому центрі відвідувач застрелив інструктора, а потім випустив кулю в себе.
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