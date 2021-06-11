Не хотів нянчити молодшу сестричку: під Дніпром суд виніс вирок жінці, яка до смерті побила 4-річного сина

Жінка свою провину заперечує.

У Дніпропетровській області Межівський районний суд виніс вирок жінці, яка до смерті побила свого 4-річного сина. Жінка проведе за ґратами 9 років.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

"Вироком Межівського районного суду 26-річну громадянку визнано виною у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Суд призначив зловмисниці покарання у вигляді 9 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у грудні 2020 року 26-річна мешканка села Дачне Межівського району побила свого 4-річного сина, який не бажав приглянути за сестрою. Наступного дня, коли хлопчику стало зле, батьки вирішили відвезти його до лікарні, але дорогою до медзакладу дитина померла. Жінка завдала хлопчикові тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв м'яких тканин по всій поверхні тулуба і кінцівок.

Своєї провини матір дитини не визнала.

Нагадаємо, що у Києві горе-матір побила 4-річну дочку ременем, від чого дитина знепритомніла.

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