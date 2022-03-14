"Не хотів публічності": Зеленський відвідав захисників Києва на блокпостах і був вражений їхньою мужністю

Президент переконаний, що українці переможуть хоча б завдяки тому, що вміють гуртуватися.
Президент Володимир Зеленський у Києві відвідав українських захисників на блокпостах.
Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.
"Не хотів, щоб це було дуже публічно. Просто підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі хлопці, які захищають Київ і знають, що ми переможемо. Відчувається це", — сказав Зеленський.
Президент переконаний, що українці переможуть хоча б завдяки тому, що вміють гуртуватися і пам'ятати про своїх людей — "по духу, по серцю, по щирості".
Зеленський розповів, що зустрів на блокпосту надзвичайну людину, яка щоденно підтримує наших захисників і привозить їм каструлю з борщем.
"Просто від душі. І я знаю, що саме на таких людях століттями тримається наша держава. Саме завдяки таким людям ми переживемо будь-які чорні дні. Бо ми – разом. І ми завжди захищаємо своїх. І своє. Не за гроші. Без примусу. Не як ті, хто прийшов до нас. А тому що ми – українці", — підсумував він.
Раніше Володимир Зеленський попередив, що після Львівщини Росія може атакувати країни НАТО.
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