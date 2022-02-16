"Не ігноруйте": у РНБО звернулися до українців у зв'язку з масштабними кібератаками

У разі виявлення "аномальних явищ" у Мережі слід звертатися до швидкої групи реагування CERT-UA.
В Україні тривають кібератаки у зв'язку з чим громадян закликають бути обачними в Мережі і повідомляти про підозрілі явища.
Про це повідомив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк під час брифінгу.
"Якщо ви бачите, якісь аномальні явища, ми їх називаємо інцидентами, у своїх гаджетах чи інтернеті, то звертайтеся до швидкої групи реагування CERT-UA, вони зафіксують цю подію та повідомлять всі суб'єкти для реагування. Не ігноруйте... У цей кризовий час повідомляйте CERT-UA про будь-які аномальні події. Не бійтеся, ви не заспамите Держспецзв'язку", - пояснив він.
Як стало відомо, у Мережі українцям масово надходять повідомлення від зловмисників, за допомогою яких вони зламують і крадуть дані користувачів Facebook. Підозрілі повідомлення фахівці не радять відкривати.
Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міністерства оборони та Збройних сил.
Служба безпеки України помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак, які 15-16 лютого відбуваються на українські сервіси. На думку кіберфахівця, у таких DDoS-атаках проти України може бути зацікавлена лише одна країна – Росія.
Читайте також:
- Україна пережила найпотужнішу кібератаку за свою історію — Мінцифри
- Збій в "Ощадбанку", "Приватбанку", сайтах Міноборони та ЗСУ: все, що відомо про проблеми в роботі
- В Україні тривають кібертаки: хакери маскують “вірус” під судові запити