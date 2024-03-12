"Не існує демобілізації під час війни". Зеленський розповів про зміни до закону про мобілізацію

У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю французьким медіа BFM TV та Le Monde.

"Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни і вона продовжується кожні кілька місяців, Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством", – заявив він.

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За словами президента, мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.

"Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи вона ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних", – заявив він.

Володимир Зеленський зазначив, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебуває в парламенті і зміни пройшли вже перше читання.

"Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", – заявив він.

Очільник держави додав, що військові хочуть відповіді, що можна удосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства.

"Тому це питання виключно парламенту на сьогодні і їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах ВР, тоді будуть голосуватись, але всі ці дебати не зупиняли і не продовжували мобілізацію, вона йде своїм чином", – зазначив президент.

Відповідаючи на питання щодо масивної мобілізації цього року, Зеленський заявив, що є чергові мобілізаційні кроки, передбачені Генштабом.

"Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є у Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли", – зазначив він.

Наші діти помирають лише через те, що ми маємо спільний кордон із Російською Федерацією. Ми перші, хто прийняв цей бій. Ми просто перші, але ми не єдині. Інтервʼю французьким медіа BFM TV та Le Monde. Про ситуацію на фронті, зокрема знищення великої кількості російської авіації та наші дії в Чорному морі, про вагому підтримку з боку Франції та що означатиме пауза для України на цьому етапі війни, про дестабілізаційні заходи Путіна у світі, позицію України щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх, що відбудуться у Франції, і важливу для нас підтримку з боку США та лідерів країн Європи. —— Our children are dying just because we share a border with the Russian Federation. We were the first to take on this battle, but we are not alone. Interview with French media BFM TV and Le Monde about the situation at the front, including the destruction of a large number of Russian aircraft and our actions in the Black Sea, the significant support from France, what a pause would mean for Ukraine at this stage of the war, Putin's destabilizing efforts around the world, Ukraine's stance on the issue of Russian athletes competing in the upcoming Olympic Games in France, and support from US and European leaders. Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 12 березня 2024 р.

Нагадаємо, 7 лютого ВР підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

Проте нардепи до законопроєкту подали 4195 правок, тому його розгляд затягується.

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