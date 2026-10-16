Вбив п’ятьох військових і рибалку: суд відправив росіянина під варту

Затриманий росіянин Леонід Рижиков / © скриншот з відео

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У Харкові суд узяв під варту на 60 діб без права внесення застави громадянина Росії Леоніда Рижикова, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох українських військовослужбовців і цивільного чоловіка на Харківщині.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» із зали суду.

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36-річного Рижикова з позивним «Юла» затримали 14 жовтня. За даними слідства, спочатку він убив 60-річного рибалку, а згодом розстріляв п’ятьох українських військових, які були без зброї та одягнені в цивільний одяг.

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Під час допиту підозрюваний заявив, що вбив рибалку, оскільки боявся, що той покличе українських військових. За інформацією видання, Рижиков визнає свою провину та заявив, що не планує подаватися на обмін, оскільки, за його словами, у Росії йому немає чого робити.

У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Що відомо про затриманого

За інформацією СБУ, Леоніду Рижикову 36 років, він родом із Санкт-Петербурга. В російській армії служив у 2-му батальйоні 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії та використовував позивний «Юла».

До війська його мобілізували наприкінці липня 2026 року, після того, як він відбув вісім років ув’язнення за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і крадіжку. Після цього чоловіка направили на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківської області.

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На початку жовтня Рижиков перебував на позиціях російських військ поблизу села Стариця Чугуївського району. 5–6 жовтня позиції потрапили під обстріл ЗСУ, після чого військовий залишив їх і вирушив пішки в напрямку Харкова, ховаючись у лісосмугах.

Під час руху він проник до покинутого приватного будинку та забрав звідти цивільний одяг. Убивства він скоїв поблизу села Михайлівка Харківського району та у селі Момотове.

Слідчі повідомили російському військовослужбовцеві про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства п’ятьох українських військовослужбовців 72-ї ОМБр.

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