Не ходіть під деревами: синоптики попередили про небезпеку на вулицях і ще сильніший холод в Україні

Синоптики попереджають про сильний вітер 24 квітня / © Reuters

Реклама

Найближчої доби в Україні пануватиме холодна повітряна маса з північних широт, яка принесе із собою штормовий вітер, нічні заморозки до -3 градусів та мокрий сніг у окремих регіонах.

Детальніше про погоду в Україні 24 квітня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 24 квітня в Україні буде вітряна погода, а опадів стане менше. Дощі пройдуть лише у східних областях. Водночас вона попереджає, що вітер північно-західного походження досягатиме поривів 7-14, місцями штормових 15-20 метрів за секунду.

Реклама

«Обережно під білбордами та старими деревами!» — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +6 градусів тепла, місцями можливі заморозки, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до 12 градусів тепла.

Своєю чергою синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що у період з 24 по 25 квітня в Україні утримається холодна погода на всій території. Істотних змін у температурному режимі очікувати не варто.

За даними Українського гідрометцентру, найближчої доби очікується суттєве похолодання та нічні заморозки по всій країні протягом 24–25 квітня. Через надходження холодного повітря з півночі в більшості північних, центральних і Харківській областях очікуються заморозки в повітрі до -3 градусів нижче нуля, тоді як на решті території заморозки очікуються на поверхні ґрунту.

Реклама

Синоптики попереджають про заморозки 24 квітня в Україні / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки 25 квітня в Україні / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики прогнозують, що 24 квітня погода в Україні буде хмарною з проясненнями. На сході, південному сході та Сумщині пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, проте на більшій частині країни опадів не передбачається.

Вдень температура повітря коливатиметься в межах від +7 до +12 градусів тепла, а на північному сході не підніметься вище +9 градусів. Ситуацію ускладнить північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с, який вдень на Прикарпатті та у східних регіонах посилюватиметься до 15–20 м/с.

Також синоптики попереджають, що на річці Десна нижче села Розльоти триватиме весняне водопілля. Рівень води поступово зростатиме, що зумовить подальше затоплення заплави та можливі порушення транспортного сполучення в Новгород-Сіверському й Корюківському районах Чернігівщини.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.