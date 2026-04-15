Не ховайте пуховики: до України суне хвиля арктичного холоду одразу після короткочасного потепління

Якою буде погода в Україні 16 квітня / © pexels.com

До України повертається справжнє весняне тепло: 16 квітня у більшості регіонів країни буде сонячно та до 19 градусів тепла. Проте потепління буде нетривалим, а в деяких північних і західних областях комфортну температуру зіпсують невеликі дощі.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 16 квітня в Україні «буде розкішно тепло».

«Зараз взагалі краса — і спеки нема, і вдень не холодно, а спати вночі приємно свіжо.

Максимальна температура повітря протягом дня +12…+19 градусів», — зазначила метеорологиня.

Як прогнозує Діденко, на сході, в південній частині та в більшості центральних областей України буде суха й сонячна погода. На заході, півночі та Вінниччині пройдуть невеликі дощі.

В Україні 16 квітня очікується до 19 градусів тепла / © pexels.com

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що наразі в атмосфері домінує північний антициклон Quirin, водночас атмосферний тиск зростає, тому погода стабілізується, передає Telegraf.

За словами Постриганя, упродовж 14–16 квітня побільшає сонця, а вдень потеплішає до +18 градусів. Проте вночі та вранці ще можливі заморозки до -3.

Середньодобова температура нарешті повернеться до норми. Однак потепління триватиме недовго: від п’ятниці, 17 квітня, погода зміниться під впливом південно-західних циклонів. Небо затягне хмарами, пройдуть дощі, а вдень температура коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, 16 квітня погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску. Проте на західні та північні області впливатиме атмосферний фронт, тому там місцями пройдуть невеликі дощі.

Вітер дутиме переважно південно-західний і рухатиметься зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у межах від 3 до 8 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на добу 16 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що протягом 15–17 квітня на Десні нижче Новгород-Сіверського та її притоці Сейм триватиме підйом рівнів води на 1–8 см за добу. Через розлив річок утримується затоплення заплави біля Новгород-Сіверського, що ускладнює рух транспорту в однойменному районі.

Також можливі перебої зі сполученням у Корюківському районі Чернігівщини. В регіоні оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

На Чернігівщині оголошено I рівень небезпечності / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та Київській області 16 квітня буде хмарна погода. Вночі синоптики опадів не прогнозують, проте вдень пройде невеликий дощ.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. По області вночі очікується від +3 до +8 градусів, вдень — від +14 до +19 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень очікується до +18 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині 16 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, однак суттєвих опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий туман. Вітер буде південним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +18.

Водіям варто бути уважними: на дорогах області в нічні та ранкові години місцями туман, видимість обмежена до 200–500 м.

В Одесі також буде хмарно, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, вдень очікується до +15 вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 16 квітня погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над країнами Балтії. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці буде слабкий туман.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів, вдень — від +13 до +18 тепла.

У Львові температура повітря коливатиметься від +7 градусів вночі до +17 — вдень.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 16 квітня буде хмарна погода з короткочасними проясненнями. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме південно-західний зі швикістю 5–10 м/с.

Температура по області становитиме: вночі від 0 до 5 градусів тепла, на поверхні ґрунту місцями ймовірні заморозки до 2 градусів нижче нуля, вдень від 14 до 19 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла вночі, від +16 до +18 вище нуля — вдень.

Погода в Харкові

У четвер, 16 квітня, у Харківській області очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. В нічні та ранкові години можливий слабкий туман. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

По області температура повітря вночі становитиме від 2 до 7 градусів тепла, проте на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки до -3. Вдень повітря прогріється до +18 градусів.

У Харкові синоптики опадів не прогнозують. Вночі та вранці буде слабкий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 3 до 5 тепла, вдень очікується від +15 до +17.

