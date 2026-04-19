Не ховайте пуховики: синоптики попередили про ще сильніше похолодання і нову хвилю заморозків в Україні

Синоптики попереджають про нічні заморозки 20 квітня

Погода в Україні найближчим днями різко зміниться. Синоптики попереджають про нічні заморозки до -3 градусів та сильні дощі. Метеорологи оголосили помаранчевий рівень небезпеки для низки областей, оскільки різке зниження температури може зашкодити плодовим деревам та раннім посівам.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що у понеділок, 20 квітня, до України прийде похолодання.

Своєю чергою начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що на початку нового робочого тижня адвекція холоду посилиться. Температура повітря вночі в Україні коливатиметься від +2 до 7 градусів тепла, водночас на поверхні ґрунту у понижених формах рельєфу можливі заморозки до-3 градусів нижче нуля. Вдень повітря прогріється до +14 градусів вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру, 20 квітня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі на крайньому сході та заході місцями невеликі, вдень на Правобережжі помірні, місцями значні дощі, у північних областях місцями пройдуть невеликі дощі. На решті території країни синоптики опадів не прогнозують.

Вітер дутиме переважно північний, на півдні країни південний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, у північних, східних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту, на північному сході й в повітрі заморозки до-3 градусів нижче нуля.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +5 до +10 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни вночі слід очікувати від +4 до +9 градусів тепла, вдень — від +11 до +16 градусів тепла.

Погода в Україні 20 квітня

Синоптики попереджають про заморозки

Вночі 20 квітня у північних, східних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів морозу. Наступної доби, 21 квітня, така ж ситуація спостерігатиметься у західних, центральних та Харківській областях, а 22 квітня нічні заморозки на ґрунті охоплять майже всю країну, крім південного сходу. Через це в цих регіонах оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Водночас синоптики попереджають про значне зниження температури повітря до -3 градусів нижче нуля, що відповідає другому (помаранчевому) рівню небезпечності. Такі заморозки очікуються 20 квітня на північному сході, протягом 21-22 квітня у північних регіонах, а 22 квітня — також у західних та більшості центральних областей.

Синоптики попереджають про заморозки 20 квітня

Погода у Києві

Найближчими днями на Київщині та в столиці очікується суттєве похолодання. У понеділок, 20 квітня, переважатиме хмарна погода з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень місцями пройде невеликий дощ.

Температура в регіоні вночі коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, проте на поверхні ґрунту очікуються заморозки до –3 градусів морозу, що відповідає першому рівню небезпечності. У Києві ніч буде дещо теплішою: очікується близько +4…+6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів тепла.

Також метеорологи попереджають, що на початку наступного тижня в регіоні очікуються сильні заморозки. Протягом 21 та 22 квітня по всій території Київської області в повітрі прогнозується зниження температури до –3, через що оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

У столиці в ці дні також ймовірні заморозки на поверхні ґрунту. Фахівці застерігають, що такі погодні умови становлять серйозну загрозу для ранньоквітучих плодових дерев, які можуть суттєво постраждати від різкого зниження температури.

Попередження про заморозки на Київщині

Погода у Львові

На Львівщині 20 квітня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Румунією. Протягом дня буде хмарно. Вітер дутиме північно-східний, зі швидкістю 9 — 14 м/с.

Температура вночі становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +6 до +11 градусів тепла. У Львові очікується від +5 градусів вночі до +10 градусів тепла вдень.

Водночас синоптики попереджають про сильні дощі: по області та у місті Львові вранці та вдень місцями пройде значний дощ. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про сильний дощ на Львівщині

Погода в Одесі

На Одещині та в обласному центрі 20 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Перша половина доби мине без істотних опадів, проте вже вдень регіон накриє помірний дощ.

Протягом дня дутиме південний вітер зі швидкістю 9–14 метрів на секунду, а видимість на автошляхах області залишатиметься доброю, що забезпечить сприятливі умови для водіїв.

Температурні показники по області вночі коливатимуться від +4 до +9 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +17 градусів вище нуля, причому у південних районах стовпчики термометрів можуть сягнути позначки +20.

У самій Одесі нічна температура становитиме близько +7…+9 градусів тепла, а в денні години очікується від +12 до +14 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 20 квітня буде хмарно, вечері місцями можливі дощі.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +1 до +6 градусів тепла;

вдень від +11 до +16.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від+2 до +4 градусів тепла;

вдень від +13 до +15.

Водночас синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі до -3 градусів нижче нуля. В області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про заморозки 20 квітня у Дніпропетровській області

Погода у Харкові

На Харківщині суттєво зміниться погода через прихід холодного повітря та нічні заморозки. У понеділок, 20 квітня, в регіоні очікується мінлива хмарність: якщо вночі опадів не передбачається, то вдень пройде невеликий дощ.

Вітер дутиме північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі опуститься до -3 градусів морозу, а вдень прогріється до +12 градусів тепла. Безпосередньо у Харкові нічні заморозки становитимуть до –2 градусів морозу, тоді як денна температура коливатиметься в межах +9…+11 градусів вище нуля.

У вівторок, 21 квітня, синоптики оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпечності через посилення стихійних метеорологічних явищ. Вночі по всій території Харківської області очікуються заморозки у повітрі до -3 градусів нижче нуля.

Попередження про сильні заморозки на Харківщині

Погода у Черкасах

За даними Черкаського гідрометцентру, область перебуває під впливом тилової частини циклону, центр якого змістився до Каспійського моря. З північного напрямку насувається холодний атмосферний фронт, проте він уже втратив свою активність, тому принесе лише посилення вітру до 9–14 метрів на секунду без серйозних дощів.

Синоптики зазначають, що від 20 квітня після атмосферного фронту до регіону почне заходити холодне арктичне повітря з північного сходу. Це спровокує різке зниження температури та появу опадів. Погода 20 квітня у регіоні очікується хмарна із короткочасними проясненнями.

Температурні показники в межах області коливатимуться від +10 до +15 градусів тепла, а безпосередньо в Черкасах стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла.

Раніше ТСН.ua розповідав скільки буде вихідних у травні 2026 року.

